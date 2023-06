I sauditi puntano su Roma: dopo Spinazzola, anche Dybala nel mirino degli arabi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Le sirene arabe cominciano a dirigersi in direzione Roma, e più precisamente Trigoria. I soldi dei sauditi possono rappresentare un’occasione per Pinto, ma anche un campanello d’allarme che spaventa il gm e soprattutto Josè Mourinho.

Perchè se perdere Spinazzola, giocatore che sta riflettendo davanti la corte del’Al Ahli, può rappresentare un affare interessante per la Roma in cambio di una cifra congrua, di tutt’altro tenore sarebbe vedersi sfuggire Paulo Dybala, stella insostituibile della squadra.

E il rischio non è campato in aria, stando a quanto racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che oggi titola: “Attento Mou, Dybala tenta i soliti sauditi“. I milioni degli arabi stanno sconquassando gli equilibri del mercato internazionale, e per questo a Trigoria cominciano a preoccuparsi un po’ per Paulo Dybala.

La Joya ha ricevuto segnali arabi per ora ondivaghi e intermittenti ma anche molto temibili in prospettiva. Visto lo shopping compulsivo dei sauditi nelle ultime settimane non sarebbe sorprendente se un campione di questo livello venisse corteggiato. Evidentemente qualcosa si sta muovendo anche intorno al corposo entourage di Dybala, che ha una clausola rescissoria valida per l’estero di appena 12 milioni con scadenza a fine luglio. Per i sauditi sarebbe l’equivalente di un caffè in un bar di periferia.

In questa vicenda quindi conta esclusivamente la volontà del calciatore, che allo scoccare dei 30 anni potrebbe anche valutare un’offerta qualora dovesse contenere una cifra esagerata. Per la Roma e per Mourinho però perdere Dybala sarebbe un colpo durissimo da sopportare.

Fonte: Corriere dello Sport