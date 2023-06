Pinto scandaglia la Premier: caccia alla punta low cost

AS ROMA NEWS – Un blitz, l’ennesimo, in direzione Premier. Tiago Pinto si divide ormai tra Londra e Milano, al lavoro per i prossimi colpi di mercato in vista della fine di giugno e l’avvicinarsi del ritiro estivo.

L’obiettivo del gm è quello di sistemare i conti e rispettare gli accordi presi con la Uefa, ma anche di consegnare a Mourinho una rosa il più possibile vicina a una completezza in vista degli affari che inevitabilmente ci saranno nel corso del resto del mercato.

Una delle priorità di Tiago Pinto è quella di mettere a disposizione di Mou un centravanti che possa dare il cambio a Belotti, considerata l’indisponibilità di Abraham almeno fino al prossimo gennaio. Nei piani del portoghese c’è l’idea di puntare su un affare low cost, su un attaccante prendibile in prestito, che non imponga nell’immediato un esborso di soldi per il cartellino.

La prima scelta era Gianluca Scamacca, ma al momento il West Ham non ha aperto all’ipotesi di un trasferimento a titolo temporaneo. Ecco perchè ora la Roma sta guardando altrove. Ma i radar restano puntati in Premier, dove le occasioni (e non solo per l’attacco) non mancano. Quella che stuzzica di più Tiago Pinto è rappresentata da Patson Daka, 24 anni, centravanti zambiano che piaceva molto al general manager giallorosso prima del suo approdo al Leicester.

Daka era esploso nel Salisburgo, dove in due anni aveva realizzato più di 50 gol, spingendo gli inglesi a investire 30 milioni di euro. In Premier però l’attaccante non ha confermato le attese: 5 gol il primo anno, appena 4 il secondo con la maglia delle Foxes.

Ora che il Leicester è retrocesso in Championship, c’è l’occasione di prendere Daka in prestito. Tiago Pinto ci sta seriamente pensando, soprattutto se l’affare Scamacca non dovesse sbloccarsi. L’arrivo di Daka, così come quello eventuale dell’ex Sassuolo, non chiuderebbe le porte al grande centravanti che la Roma cercherà con più calma prima del 31 agosto.

Giallorossi.net – G. Pinoli