Ibanez, altro pasticcio: che autogol nella sconfitta contro l’Al-Hilal (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Non sembra proprio essere molto fortunata l’avventura di Roger Ibanez in Arabia Saudita: l’Al Ahli dell’ex difensore giallorosso ha perso per 3-1 in casa dell’Al Hilal e il brasiliano è stato autore di un clamoroso autogol.

Ad inizio match i padroni di casa si portano in vantaggio con la rete dell’ex biancoceleste Milinkovic-Savic prima del raddoppio di Mitrovic al 37′.

Nella ripresa accorcia le distanze Saint-Maximin, ma all’84’ Ibanez di testa segna nella propria porta nel tentativo di appoggiare il pallone al suo portiere (anche lui non esente da colpe).