Il piano di Inzaghi per la Roma: in 4 su Lukaku, pressing “calmo” e cambi gioco

AS ROMA NOTIZIE – Come una finale. Simone Inzaghi sa bene quanto sia importante la partita di domani contro la Roma nella corsa scudetto e per questo sta studiando un piano ben preciso per battere Mourinho e Lukaku.

Ed è proprio dall’attaccante belga che parte la strategia dell’allenatore nerazzurro: Inzaghi sta pensando di ingabbiare il suo ex centravanti proprio come fece in finale di Champions con Haaland. L’idea è quella di formare una gabbia con Acerbi, Bastoni, Calhanoglu e Mkhitaryan.

Inoltre la Roma è brava a cercare gli attaccanti saltando spesso il centrocampo appena recuperato il pallone, dunque l’Inter dovrà ragionare d’anticipo. I giallorossi non esagerano con i rischi durante la costruzione dal basso e sono letali in contropiede, motivo per cui i nerazzurri dovranno essere in grado di portare il pressing.

Fondamentale sarà l’apporto di Pavard e Bastoni, che dovranno alzarsi per spingere ancora più in alto Dumfries e Dimarco. I due esterni di centrocampo andranno cercati rapidamente con dei cambi di gioco, l’arma che può mettere in difficoltà la Roma.

