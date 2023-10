Inter-Roma, adesso parola a Lukaku. E Dybala spera ancora

AS ROMA NEWS – Meno uno alla sfida più attesa. Inter-Roma è il big match di questa giornata di campionato insieme a Napoli-Milan, ma la sfida di San Siro nasconde dentro di sé molti più significati che la rendono una partita davvero speciale.

Se fino all’anno scorso tutti gli occhi erano puntati su Josè Mourinho, ora il grande ex della sfida è senza dubbio Romelu Lukaku. I tifosi nerazzurri sono pronti a subissarlo di fischi, ma senza l’ausilio dei fischietti: la questura li ha vietati, suscitando la piccata reazione della Curva Nord interista.

Il grande tema del match di domani è: come reagirà Big Rom all’accoglienza non proprio festosa di San Siro? E come vivrà lo scontro con i suoi ex compagni di squadra, pronti a riservargli un trattamento speciale? Si lascerà condizionare da questo groviglio di emozioni, oppure troverà ancora più motivazioni?

Di sicuro il tema Lukaku è quello che inciderà di più nella partita. Mourinho ci punta forte per provare a scardinare la difesa nerazzurra. Inzaghi lo proverà ad arginare con una gabbia di ben quattro uomini intorno a lui. Sarà il sorvegliato speciale della retroguardia interista, visto che Dybala difficilmente potrà esserci.

Oggi la Joya nella rifinitura farà un ultimo tentativo in extremis per provare almeno a strappare una convocazione, ma difficilmente sarà del match. In coppia con Lukaku giocherà molto probabilmente El Shaarawy, favorito su Belotti. Mou spera di recuperare Spinazzola, out nell’allenamento di ieri, mentre dovrà rinunciare ancora una volta a Smalling, tornato ai box dopo un paio di sedute in gruppo.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo / Il Romanista