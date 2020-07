Ibanez, parla l’agente: “Sta crescendo. Credetemi, fa meglio nella difesa a quattro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo una prestazione decisamente sottotono contro il Napoli, ieri Roger Ibanez si è ben disimpegnato contro il Parma giocando titolare nella difesa a tre alla sinistra di Cristante.

Il suo procuratore, Frederico Morães, ha parlato oggi della prestazione del suo assistito al sito “romapress.net” sottolineando come Ibanez sia in crescita e come il calciatore sia a suo modo di vedere più bravo a giocare nella difesa a quattro. Ecco le sue parole:

Cosa pensa della prestazione di Ibañez questa sera?

Ha fatto bene contro il Parma, ha fatto una bella partita e ha quasi un goal.

Crede che abbia solo bisogno di tempo per adattarsi?

Sì. La stessa cosa è successa a Fluminense e anche con la squadra U-23 del Brasile. Quando ha iniziato a giocare, ha guadagnato il suo posto.

Sembra fare bene in una difesa a tre.

Credetemi, fa meglio con la difesa a quattro. Sta andando bene e sta migliorando.

Fonte: romapress.net