Nela messo alla porta: la Roma non gli rinnova il contratto

AS ROMA NEWS – Le strade di Sebino Nela e della Roma si dividono ancora una volta, racconta oggi “Il Messaggero” (G. Lengua): la società per una riorganizzazione aziendale ha deciso di non rinnovare il contratto all’ex terzino del secondo Scudetto.

Faceva parte del club dal 2016 e nelle ultime due stagioni aveva ricoperto il ruolo di dirigente al seguito della prima squadra della Roma Femminile, un progetto su cui il presidente James Pallotta e il vicepresidente Mauro Baldissoni hanno investito forze ed energie.

Fonte: Il Messaggero