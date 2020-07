“ON AIR!” – CORSI: “Villar e Ibanez due pippe insormontabili”, GALOPEIRA: “La Roma di ieri nettamente migliore delle ultime”, MAGNI: “Fabbri caso disperato, non può arbitrare”, BERSANI: “Cristante esposto a figure che non merita”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Contro l’Udinese eri andato in svantaggio e hai sbracato. Ieri pure sei andato in svantaggio, potevi perderti, e invece ti sei messo lì… Per me era importante rivedere un po’ di voglia, le gambe sembrano tornate a girare meglio di quanto visto a Napoli, dove c’erano stati dei piccoli segnali. Ieri la Roma è stata nettamente superiore a quella vista in precedenza…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ibanez sembra giovane e anche una pippa. E nemmeno una pippa al sugo, ma una pippa insormontabile, almeno sembra in questo momento, speriamo bene per la sua carriera. Villar, attenzione, è anche peggio: non so cosa ci sia peggio di pippa insormontabile: una pippa universale. Ragazzi, mamma mia… Non si possono portare alla Roma certi giocatori…Noi dobbiamo essere rigorosi, questi sono giocatori che non possono stare manco in panchina. Se qualcuno dice che Villar ha fatto una buona partita, allora il calcio è morto. Però poi mi faccio intenerire, e magari migliorerà e diventerà un ottimo centrocampista, però non mi dite che ieri ha giocato bene…Ieri Dzeko non pervenuto, meno male che c’è Mkhitryan che segna come un bomber. Ieri male male, però hai vinto perciò sti cavoli…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Villar non ha mai giocato in Liga, ma solo nella serie B spagnola e si vede che c’è inesperienza. Ma si vede che c’è del materiale su cui lavorare, ha personalità… Fabbri è veramente un caso disperato, è uno che non può arbitrare da nessuna parte, nemmeno in serie B. Basta, lo mandi a casa, tanto ha un suo lavoro… In generale c’è una resistenza del mondo arbitrale al Var che sta causando dei danni…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Villar potrebbe andare al Benevento a fare un anno di esperienza, sarebbe secondo me una mossa abbastanza intelligente. Fabbri? Lo dipingono come uno, non voglio dire presuntuoso, ma molto sicuro di sé e questa componente ha influito nella decisione di non assegnare il rigore. Due decisioni ribaltate dal Var erano troppe per Fabbri…”

David Rossi (Roma Radio): “La Roma torna alla vittoria in una serata complicata perchè si era messa malino. E’ una stagione veramente strana… Psicologicamente il gol del Parma è stata una mazzata, ma la squadra si è messa di buzzo buono e l’ha ribalta. Mkhitaryan per me è stato il migliore in campo, il gol di Veretout è stato bellissimo. L’ultimo quarto d’ora m’è piaciuto poco, la Roma s’è chiusa un po’ troppo. In contropiede poteva fare male, poteva chiuderla e non lo ha fatto. Ma chiedere che la Roma risolvesse ieri tutti i suoi problemi era un po’ troppo. Ma ha vinto e ha dato segnali di continuità sul piano della voglia, segnali che avevamo visto anche a Napoli nonostante qualcuno fosse rimasto scandalizzato… Ora mi aspetto di ritrovare quei segnali anche a Brescia…”

Iacopo Savelli (Radio Radio): “La Roma di Fonseca al suo primo anno ha avuto delle difficoltà, ma è stato quello che era pronosticato alla vigilia. Si parlava di squadra da quinto posto, e se la Roma avesse fatto di più sarebbe stato un grande risultato. E quando la Roma era quarta davanti all’Atalanta non è stato valorizzato a sufficienza quanto era stato fatto… La Roma non sta facendo un campionato straordinario, ma non lo stanno facendo nemmeno Milan e Napoli che invece vengono sistematicamente lodate perchè ora stanno facendo bene. Per me la Roma ieri ha strameritato la vittoria, ma non puoi sprecare così tanto. Erano scelte facili, e non siamo riusciti a fare il terzo gol che avrebbe chiuso la partita. E nel finale hai dovuto soffrire. Ma la Roma è stata molto aggressiva, ha giocato sempre nella metà campo del Parma dovendo recuperare una partita che si era messa male. Meno male che Fabbri è stato bravo, altri avrebbero espulso Cristante e la partita sarebbe morta…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Inutile cambiare dopo 24 ore il giudizio sulla Roma. A parte che il Parma non era pervenuto, è stata una partita tra due squadre che avevano poco da dire. Cosa vuoi aspettarti dalla Roma, giusto un miracolo, che i giocatori tirino fuori il meglio di loro, ma io dubito di questo. Under non vede il campo, e l’esclusione di Kluivert per motivi tecnici la dice lunga. Cristante è un apolide del calcio, ora deve fare il difensore centrale. I giornali gli danno 5, ma lui meriterebbe 8 dopo che lo hanno messo a fare il centrale quando all’Atalanta faceva il trequartista… Fonseca lascia fuori Fazio e mette Ibanez, e addirittura gli preferisce Cristante centrale: o è disperato o considera Fazio una delle più grandi seghe…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Cristante si sta adattando a tutto, tra l’altro sto ragazzo si espone a figure che non merita, ma lui si prende le responsabilità e non si nasconde, e di questo gli va dato atto. I problemi restano, non basta una vittoria…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Il Parma sta attraversando un periodo pessimo. D’Aversa aveva preparato la partita per far crossare la Roma, perchè ha Bruno Alves che le prende tutte di testa. La Roma ha preso gol perchè Cristante non sa marcare per ovvi motivi, non è un difensore. Dopo il 2 a 1 la Roma poteva fare tanti gol, almeno altri due. Villar? Poverino, lo giustifico, viene dalla serie B. Ci sono rimasto male per lui, ha la faccia da bravo ragazzo. Io però ieri non ho visto una grande Roma, il Parma ieri non c’era, Kulusevski ieri non correva nemmeno, non ce la faceva. Il Parma, come avevamo previsto, non c’è. La Roma a me era piaciuta più contro il Napoli, ieri così così. Ma questi tre punti sono importanti, perchp gioca contro il Brescia già praticamente retrocesso mentre Napoli e Milan si toglieranno punti. La Roma quindi si può garantire l’accesso all’Europa League…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mkhitaryan è l’arma in più della Roma, è sempre presente, è una spina nel fianco. Quello che non sta dando Pellegrini lo sta facendo lui, è un giocatore vero. Villar? Ma dai, non si possono sbagliare quei gol… Ieri comunque ho visto una Roma migliore rispetto alle ultime partite, anche se quel rigore non dato è clamoroso… La Roma col Brescia può garantirsi l’accesso all’Europa League? Non direi, anche se il Milan va a tre punti poi ci sono altre 5 partite da giocare. I preliminari sarebbero una tortorata sui denti…”

Franco Melli (Radio Radio): “Fabbri ieri è stato disastroso. Nella Roma ho visto dei miglioramenti, anche se mi aspettavo che vincesse con un’altra autorevolezza. L’arma in più è Mkhitaryan, fa ciò che mi aspettavo da Pellegrini…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Fabbri non può arbitrare, ieri ha confermato la serataccia di Lazio-Fiorentina. La Roma ha giocato benino, in queste partite si ritrova. Bene in difesa, male in attacco. La Roma deve domandarsi per il prossimo anno se continuare con Dzeko o se serve un grande attaccante più continuo. Cristante? Meglio a centrocampo. La Roma per certi livelli è una buona squadra, ma quando si alza l’asticella fatica a rispondere bene…”

