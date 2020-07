Zaniolo, la Juve prepara l’affondo per agosto: 50 milioni più bonus

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Juventus non ha alcuna intenzione di mollare Nicolò Zaniolo, anzi, i bianconeri stanno mettendo l’offerta per provare a convincere la Roma a cedere il suo gioiello.

Lo racconta oggi Alfredo Pedullà sul suo sito di riferimento dedicato al calciomercato. La Vecchia Signora, riferisce il giornalista, pensa di offrire 50 milioni di euro più bonus per avere Zaniolo, il grande obiettivo del prossimo mercato estivo.

La proposta però verrà avanzata soltanto a campionato concluso, e quindi nel mese di agosto. Resta da capire come si comporterà la Roma, se riuscirà a resistere all’offerta dei bianconeri per il suo talento.

Fonte: alfredopedulla.com