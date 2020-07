Villar, che combini? Voto: 5. Veretout piedino sopraffino: voto 7. Dzeko a testa bassa: voto 5,5

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tempo di pagelle per i giocatori della Roma dopo la vittoria per 2 a 1 sul Parma. I quotidiani oggi in edicola premiano soprattutto le prestazioni degli autori dei due gol, Mkhitaryan e Veretout, entrambi sopra il 7 di media. L’armeno si conferma realizzatore prezioso, mentre il francese dimostra di essere un mediano completo, dotato di corsa ma anche di un piede sopraffino.

Convincenti le prestazioni di Pellegrini, Spinazzola e Bruno Peres, che spaziano dal 6 al 6,5 per quanto fatto vedere ieri. Ok anche Ibanez, che strappa una sufficienza piena. Non convince invece Cristante nel ruolo di libero al centro della difesa: per lui una serie di 5,5.

Per vedere le insufficienze bisogna arrivare a Dzeko: il bosniaco gioca una gara non ai suoi livelli e incassa diversi 5,5, il voto più gettonato dai giornali per la sua prova. Bocciato Villar, ma non da tutti: Il Messaggero (A. Angeloni), si astiene e preferisce trincerarsi dietro un “non giudicabile”, mentre il Corriere della Sera (L. Valdiserri) è tutt’altro che clemente e lo stronca con un 4 troppo severo. Vi lasciamo a tutti i voti dei quotidiani oggi in edicola:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (PUGLIESE)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 6; Bruno Peres 6,5, Diawara 6, Veretout 7, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 7; Dzeko 5,5. Subentrati: Kolarov 6, Villar 5, Perez sv, Zaniolo sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (MAIDA)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Cristante 5, Ibanez 6; Bruno Peres 6, Diawara 6, Veretout 7, Spinazzola 6; Pellegrini 6, Mkhitaryan 7,5; Dzeko 5. Subentrati: Kolarov 6, Villar 5, Perez sv, Zaniolo sv. Allenatore: Fonseca 6.

IL TEMPO (AUSTINI)

Pau Lopez 6; Mancini 6,5, Cristante 5,5, Ibanez 6; Bruno Peres 6, Diawara 5,5, Veretout 7, Spinazzola 5,5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 5. Subentrati: Kolarov 5,5, Villar 5, Perez 5,5, Zaniolo sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Pau Lopez 6; Mancini 5,5, Cristante 5,5, Ibanez 6; Bruno Peres 6, Diawara 6, Veretout 7, Spinazzola 6; Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 8; Dzeko 5. Subentrati: Kolarov sv, Villar sv, Perez sv, Zaniolo sv. Allenatore: Fonseca 6.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Cristante 5,5, Ibanez 6; Bruno Peres 6,5, Diawara 6, Veretout 7, Spinazzola 6; Pellegrini 6, Mkhitaryan 7,5; Dzeko 5. Subentrati: Kolarov 6, Villar 4, Perez sv, Zaniolo sv. Allenatore: Fonseca 6.

LA REPUBBLICA (SISTI)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Cristante 5,5, Ibanez 6; Bruno Peres 6,5, Diawara 6, Veretout 6,5, Spinazzola 6; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 5,5. Subentrati: Kolarov sv, Villar 5,5, Perez sv, Zaniolo sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL ROMANISTA (PASTORE)

Pau Lopez sv; Mancini 6,5, Cristante 6, Ibanez 6; Bruno Peres 6, Diawara 6,5, Veretout 7, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 7; Dzeko 5,5. Subentrati: Kolarov 6, Villar 5, Perez sv, Zaniolo sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

LEGGO (BALZANI)

Pau Lopez sv; Mancini 6, Cristante 5, Ibanez 6; Bruno Peres 6,5, Diawara 6, Veretout 7, Spinazzola 6; Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 7; Dzeko 5. Subentrati: Kolarov 5,5, Villar 5,5, Perez 5,5, Zaniolo 6. Allenatore: Fonseca 6.