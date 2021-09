IBANEZ: “Siamo entrati in campo con l’atteggiamento sbagliato. Mi dispiace per i tifosi, ma ora pensiamo alla prossima partita”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Roger Ibanez parla a DAZN al termine del derby Lazio-Roma. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Quanto rammarico c’è per i primi 20 minuti? Cosa è mancato?

“Siamo entrati con l’atteggiamento sbagliato, poi abbiamo cambiato e la partita l’abbiamo controllata sempre noi. Peccato per il risultato e per i tifosi, ma pensiamo alla prossima”.

Cosa significa il gol?

“Significa tanto per me, ma mi dispiace per la sconfitta. Con una vittoria sarebbe stato più bello, ma per me significa tanto”.

Al livello difensivo avete avuto qualche problema, ma cosa vi ha detto Mourinho alla fine?

“Ha detto cose che rimangono tra noi. Non ne posso parlare. Ma l’atteggiamento che abbiamo tra di noi è sempre giusto e deve rimanere così”.