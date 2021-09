PEDRO: “Partita bellissima. Contento di essere nella storia del derby, per me era importante segnare”

NOTIZIE AS ROMA – Pedro, attaccante della Lazio, commenta la vittoria dei suoi nel derby. Queste le sue parole a DAZN:

Sei entrato nel cuore dei tifosi con il gol…

Sì sono molto felice per la vittoria. E’ importante per noi e i tifosi perché dopo quattro partite senza vittoria abbiamo fatto una partita bellissima. Era un derby speciale per me. L’allenatore ha avuto un’idea di gioco aggressiva e noi l’abbiamo applicata benissimo.

Quattro mesi fa hai segnato in questa partita con l’altra maglia. Hai segnato ed esultato, cosa si prova?

Sto bene qui, sono felice di giocare alla Lazio e i tifosi quando sono arrivato mi hanno accolto benissimo. Qui c’è fame, sono contento di giocare per Sarri perché c’è un’idea di gioco che mi piace, pressing alto e gioco veloce. Il derby è sempre difficile ma per questo sono molto contento.

Sei entrato nella storia del derby. Sai chi sono gli altri giocatori a segnare con entrambe le maglie nel derby?

Sono 3? Due… Sono contento anche per questo, ma la cosa più importante era vincere. Per me era importante segnare, è un momento importante per la mia carriera”.

In che posizione metti il derby di Roma?

Uno dei più forti del mondo. Si parla della partita tutta la settimana. La gente ti ferma per strada e ti chiede di dare il massimo. E’ vero che ho giocato tanti derby ma questo è tra i più sentiti del mondo.