SARRI: “Ho detto ai miei ragazzi di giocare più liberi. La Lazio ha il potenziale che piace a me”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti ai microfoni di DAZN:

Ha esultato con Olimpia, come le è venuto in mente?

L’ho trovata lì per caso con Juan. Olimpia dorme dietro la mia stanza a Formello quindi… La sento cantare.

Felipe Anderson è stato un crack?

Deve dare continuità a queste prestazioni perché sono prestazioni che rientrano nelle sue qualità. Mi viene il dubbio che non si renda conto della sua forza perchè spesso gioca in modo timido, ma se trova convinzione e determinazione lui è questo. Lui è un po’un albero di Natale, perchè si accende e si spegne. E’ quello. Ha coordinazione, leggerezza nella corsa e una tecnica tali che è difficile accettarne prestazioni di medio livello.

Partita da squadra corta, ma Milinkovic ha giocato un po’ più alto. Era provato?

E’ qualcosa di cui ho parlato ai ragazzi in questi giorni. La sensazione è che fossero bloccati nel giocare dal pensare. Ho detto loro di giocare più liberi, ormai alcuni movimenti difensivi sono assodati. Quando abbiamo la palla non ci si può scordare di giocare. Mi dispiace che abbiamo fatto una buona prestazione difensiva e abbiamo preso 2 gol da palla ferma.

Lei è un maniaco delle palle inattive. E’ arrabbiato?

Ieri abbiamo provato contro le soluzioni che hanno loro con i saltatori sul primo palo. Ma non era semplice, Veretout ha battuto 3 angoli stupendi e siamo andati in difficoltà, nonostante in zona ci fossero i nostri saltatori. Su quel tipo di soluzione, soprattutto da dove calciava Veretout, è stata dura.

Oggi squadra più libera…

Non esageriamo con la libertà, poi ovvio che ci siano zone di campo in cui ci si deve sentire più liberi.

A che punto è il sarrismo?

Ogni squadra deve plasmare il proprio modo di giocare, questa non è la playstation. In alcune occasioni siamo usciti come piace a me, ma non si possono creare cloni di altre squadre. Ma la Lazio ha il potenziale che piace a me.

Complicato il passaggio con realtà diverse da Napoli?

Qui lo sto vivendo benissimo, qui si può lavorare. Sono stati presi 2-3 giocatori che possono fare gli esterni. L’esperienza precedente era con una rosa già costruita. Poi cambiare 3-4 giocatori nella Juve è una spesa che al momento erano inaccessibili. Quindi ci siamo adattati con qualche sofferenza, perchè non rinunci volentieri alle tue idee. Abbiamo trovato un compromesso che alla fine ci ha portato a vincere.

Nella classifica delle vittorie più belle questa dove la mette?

Ho fatto tante partite di Premier, e lì partite così vengono fuori spesso. Non pensavo che giocare un derby portasse questa tensione e questa adrenalina. Al livello di emotività la metto tra i primi posti. Grande soddisfazione a vincere, dal punto di vista emotivo è una delle primissime.

Riscontra una Serie A migliorata come dice Mourinho?

Purtroppo non c’è confronto con la Premier. In questo momento storico sono due livelli diversi, come qualità tecnica e cilindrata dei giocatori per accelerazione e ritmi. Ma ci sono idee, sempre più squadre cercano di giocare e ci sono tanti gol. Poi spesso nel girone di ritorno c’è qualche marcia indietro, ma per ora tante idee.