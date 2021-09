LAZIO-ROMA 3-2: le pagelle

AS ROMA NEWS – La Roma perde il primo derby stagionale, battuta dalla Lazio per 3 a 2 con i giallorossi costretti sempre a rimontare, ma incapaci ad agguantare il pari.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 5,5 – In ritardo nell’uscita in occasione del gol di Milinkovic. Non particolarmente reattivo sul gol di Pedro, sul quale forse poteva fare di più. Non è stata la sua miglior partita da quando è alla Roma.

Karsdorp 5,5 – Dà quello che può, giocando una partita di corsa e di sofferenza.

Mancini 4,5 – Immobile stravince il duello, il difensore ne esce con le ossa rotte. Stasera molto male.

Ibanez 6 – Segna un gran gol che ha riacceso le speranze alla fine del primo tempo. Cerca di ripetersi anche nella ripresa. Difensivamente però non copre bene specie in occasione del gol di Pedro.

Vina 4,5 – Molto, molto male. Sempre saltato da Felipe Anderson, non appare nelle condizioni migliori per affrontare un derby. Dal 82’ Smalling sv,

Cristante 5,5 – Si piazza in mezzo al campo, e cerca di fare il suo sporco lavoro. Sbaglia qualcosa, ma ce la mette tutta. Non basta.

Veretout 6,5 – Realizza con freddezza il rigore che ha nuovamente illuso i giallorossi. Confeziona dal corner l’assist per la rete di Ibanez. Cerca di dare dinamismo e sostanza, e non sfigura.

Zaniolo 7 – Combatte fino all’ultimo come un leone. Strapotere fisco assoluto, gli manca un pizzico di qualità. Ma si procura il rigore e va vicinissimo al gol del pari. Grande partita, unica nota lieta di una serata nera. Dal 77’ Perez 5: fa rimpiangere Zaniolo. Non riesce mai a saltare l’uomo.

Mkhitaryan 5,5 – L’impegno c’è, la corsa continua anche, ma l’armeno non sembra più il calciatore efficace della scorsa stagione.

El Shaarawy 5 – Davvero poca cosa. Deve fare molto, molto di più per dimostrare di essere all’altezza di fare il titolare nella Roma. Dal 64’ Shomurodov 5,5 – Poteva incidere di più nei minuti trascorsi in campo. Ci prova solo con un destro a giro un po’ telefonato, e poco altro.

Abraham 5 – Ha tutte le doti per diventare un grandissimo attaccante, ma oggi gioca in modo troppo poco cattivo. Se avesse la voglia di spaccare il mondo come quella messa in mostra da Zaniolo, forse oggi la Roma non avrebbe perso il derby.

JOSE’ MOURINHO 5 – La Roma esce sconfitta da un derby che avrebbe tranquillamente potuto non perdere. Troppi errori difensivi, la squadra non può incassare tre gol a ogni partita, perchè altrimenti non si va lontano. L’impegno dei ragazzi c’è, e stasera s’è visto. Ma l’equilibrio ancora manca. Ora serve rialzarsi subito.

Giallorossi.net – A. Fiorini