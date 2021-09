(LIVE!) LAZIO-ROMA: 2-1 (10′ Milinkovic-Savic, 19′ Pedro, 41′ Ibanez)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tensione alle stelle all’Olimpico, è arrivato già il momento del primo derby stagionale di questo campionato 2021-2022. Lazio e Roma si affrontano dopo appena sei giornate, con i giallorossi che al momento si trovano 4 punti davanti alla squadra di Sarri.

Mourinho perde per squalifica Pellegrini, capitano e uomo più in forma dei suoi, ma vuole lo stesso che la squadra esca dal campo con una vittoria. Gli uomini di Sarri arrivano a questo derby in un momento delicato, e vorranno riscattarsi a ogni costo per non aprire già la prima crisi stagionale. Sarà una partita molto tesa, tutta da vivere qui su Giallorossi.net.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo: Roma nel pallone al gol di Milinkovic, che porta avanti la Lazio alla prima occasione. I giallorossi traballano, e incassano il raddoppio dell’ex Pedro. Poi però i ragazzi di Mourinho si scuotono e cominciano ad attaccare, trovando il meritato gol di Ibanez che riapre la partita. Palo di Zaniolo prima del gol del 2 a 1. Sarà un secondo tempo tutto da vivere.

45′ – Ammonito Cristante.

43′ – La Roma spinge, ora la Lazio ha paura.

41′ – GOOOOOOOOOOOOL!! IBANEZ!! Gran colpo di testa su angolo dalla sinistra di Veretout! La Roma la riapre!

37′ – OCCASIONE LAZIO: Mkhitaryan perde un bruttissimo pallone, Milinkovic lancia Immobile che calcia sull’esterno della rete.

32′ – La Roma ora sta spingendo, alla ricerca del gol che riaprirebbe la partita.

27′ – PALO ROMA! Zaniolo colpisce di nuovo il legno dopo un angolo, a due passi dalla porta!

26′ – OCCASIONE ROMA: Abraham fa un bel numero e serve Veretout, il francese calcia di potenza, Reina in angolo.

24′ – Ammonito Leiva per un fallo tattico su Mkhitaryan.

19′ – RADDOPPIO LAZIO: PEDRO. Zaniolo atterrato in area da Hysaj, ripartenza Lazio con Immobile che lancia Pedro, lo spagnolo col destro batte Rui Patricio.

15′ – OCCASIONE ROMA: Cristante di testa dopo un calcio d’angolo dalla sinistra, palla che esce sul primo palo.

10′ – GOL DELLA LAZIO. Lancio di Felipe Anderson per il taglio centrale di Milinkovic che alle spalle di Mancini colpisce di testa e batte Rui Patricio.

5′ – Primi cinque minuti equilibrati, squadre molto compatte.

0′ – Fischia Guida, comincia Lazio-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 17:10 – Nicola Zalewski regolarmente in panchina nonostante il grave lutto che lo ha colpito. La Roma lo incoraggia su Twitter: “Daje Nico“. Villar e Reynolds invece finiscono in tribuna.

Ore 17:00 – La Lazio comunica la sua formazione ufficiale, questo l’undici scelto da Sarri: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, F. Anderson.

Ore 17:00 – La Roma annuncia il suo undici titolare con un tweet che riportiamo di seguito. Confermate le anticipazioni di Sky Sport.

🔥 Eccoci: questa è la formazione scelta da José Mourinho per il Derby 🔥 🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#LazioRoma #ASRoma pic.twitter.com/mh1b4M14I3 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 26, 2021

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata in anteprima da Sky Sport proprio in questi istanti: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

Ore 16:00 – Cielo nuvoloso sopra lo stadio, ma non promette pioggia. Terreno di gioco in ottime condizioni. Due ore al fischio d’inizio, tra pochissimo le formazioni ufficiali delle due squadre.

LAZIO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, F. Anderson. All.: Sarri.

A disp.: Strakosha, Patric, S.Radu, Lazzari, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Raul Moro, Romero, Muriqi.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Boer, Fuzato, Smalling, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Bove, Darboe, Zalewski, Shomurodov, Perez, Mayoral.

ARBITRO: Guida

GUARDALINEE: Meli – Peretti

IV: Di Bello

VAR: Irrati

AVAR: Longo

Giallorossi.net – A. Fiorini