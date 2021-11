Il 3-5-2 convince ancora: show della Roma, Zorya a pezzi

AS ROMA NEWS – L’avversario non era di quelli più probanti, lo ammette anche Mourinho a fine partita, ma la Roma 2.0 del tecnico portoghese convince ancora con questo nuovo modulo che prevede al difesa a tre, un centrocampo più folto e le due punte.

Il piccolo Zorya non può nulla contro la qualità messa in campo dai giallorossi. La partita prende una direzione ben precisa fin dai primi minuti, e si capisce subito che non ci sarebbe stato match. La Roma gioca un bel calcio: la difesa è arricchita dalla presenza di Smalling, il centrocampo si regge sulla regia di Veretout e sulla qualità degli intermedi, Carles Perez (in gol dopo una prestazione molto convincente) e Mkhitaryan.

Karsdorp ed El Shaarawy sono liberi di attaccare, e quando lo fanno lasciano il segno. Ma è soprattutto il tandem d’attacco formato da Zaniolo e Abraham a convincere: i due si cercano e si trovano spesso, mettendo letteralmente a soqquadro la retroguardia dello Zorya.

Nicolò è scatenato: progressioni a gogo, strappi continui, assist e gol. Tammy è ispirato ma sbaglia un paio di gol abbastanza clamorosi. Poi però si fa perdonare con una doppietta, regalando perfino una rovesciata acrobatica da applausi. Finisce 4 a 0 per i giallorossi, ma il punteggio poteva essere molto più corposo, specie se Veretout non avesse sbagliato il suo secondo rigore.

La Roma strappa il pass per la fase a eliminazione diretta della Conference League, ma molto probabilmente lo farà da seconda, a meno che il Bodo non stecchi l’ultima partita del girone contro lo Zorya. I giallorossi però convincono con questo nuovo modulo, che Mou vorrebbe accantonare per tornare al 4-2-3-1 non appena riavrà tutti i suoi interpreti. Ma forse dopo ieri anche lo Special One avrà qualche dubbio in più sul ritorno all’antico.

Giallorossi.net – A. Fiorini