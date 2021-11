Pellegrini, il tendine rotuleo è ancora gonfio ma contro il Torino proverà ad esserci

NOTIZIE AS ROMA – Mourinho, al termine della partita contro lo Zorya, è stato chiaro: “Pellegrini è infortunato, lo ribadisco, è infortunato“. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport a firma di G. D’Ubaldo, infatti, il capitano dovrà essere cauto e gestirsi al meglio, visto che l’infiammazione al ginocchio sinistro non è ancora scomparsa e procura qualche grattacapo al giocatore e, di conseguenza, all’allenatore.

Pellegrini ieri si è infatti accomodato in panchina, con la speranza che non ci fosse bisogno del suo contributo (come infatti poi è stato). Il tendine rotuleo è ancora gonfio, e la sua esclusione per la partita di Conference League è stata a scopo precauzionale, nel tentativo di recuperare il giocatore per la partita di domenica contro il Torino.

Al momento per fortuna non è interessato il menisco, ma qualora l’infiammazione non passasse ovviamente la situazione potrebbe peggiorare, costringendo così il giocatore ad uno stop più lungo.