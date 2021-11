“ON AIR!” – CORSI: “Zaniolo è una furia, Abraham non mi ha convinto”, CATALANI: “Mkhitaryan regista la cosa più bella di ieri”, AGRESTI: “Solo un allenamento, non mi esalterei”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ieri ho visto una partita giusta e normale, il dovere è stato fatto. Zaniolo è stato una furia, bravi anche Mkhitaryan e Carles Perez. Abraham ha fatto un bellissimo gol ma non mi ha convito molto per altre tipo di giocate. La squadra si è comportata bene, però bisogna dare continuità a questo tipo di prestazioni anche contro squadre di calcio. Lo Zorya è stato un buono sparring partner per fare degli esperimenti e provare giocatori e schemi che magari contro squadre meno modeste non avresti potuto sperimentare. La Roma sta cercando di capire quale sia il proprio undici ideale, Zaniolo e Mkhitaryan sono imprescindibili per questa squadra. Per me la fascia di capitano la meritavano altri ieri, Mancini mi sembra un po’ Florenzi nei suoi atteggiamenti molto plateali, sembra che si vuole sempre mettere in mostra rimproverando spesso tutto e tutti, soprattutto i suoi compagni…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Io ieri sera degli spunti positivi li ho visti. Poi certo, vorrei vedere questa scioltezza anche contro avversari più forti dello Zorya… Zaniolo titolare in attacco anche contro il Torino? Ieri è uscito per un problema al polpaccio, vediamo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “El Shaarawy era considerato il talento più fulgido del calcio italiano, poi la carriera è stata quella che è stata, ma lui di qualità ce n’ha, anche se non è riuscito a fare il salto. All’inizio El Shaarawy non vedeva il campo come Borja Majoral, poi è riuscito a conquistarlo. Mou non ha problemi a fare il 3-5-2 se i migliori che ha a disposizione ben si sposano con quel sistema di gioco…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Darboe, Diawara e Villar non giocano manco con lo Zorya. Sono tre giocatori che evidentemente il mister non vede. La cosa che mi è piaciuta di più è stato vedere Mkhitaryan come regista, quando hai quella qualità puoi giocare ovunque. Ora però vedremo col Torino, perchè il Genoa è forse la squadra più scarsa della Serie A, e lo Zorya ancora peggio….”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Zaniolo come Ibra? C’è ancora da pedalare un po’… Sono contento per la prestazione della squadra di ieri, bisogna capire se l’avversario è stato indicativo o meno. Lo Zorya non si salverebbe in serie A? Probabile, ma forse nemmeno il Venezia, eppure con loro ci avevi perso… Abraham sbaglia dei gol, ma l’importante è che l’attaccante ci sia lì. Poi purtroppo ha sbagliato, ma se lui ci si trova sempre lì, vedrete che il gol poi lo fa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se darei Abraham e 20 milioni per avere Vlahovic? Beh sì, certo che lo farei…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Mi sono piaciute le parole di Zaniolo su Mourinho, anche se nessuno si è inventato niente, e qualcosa di vero era uscita…I giocatori conoscono tante persone e qualcuno poi riporta. Però Mourinho l’ha gestita bene, anche se penso che certe storie difficilmente sono inventate. Quello che conta però è il campo, e al risposta di Zaniolo sul campo c’è stata…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La vittoria della Roma è importante per il momento che stava vivendo la squadra. Quello di ieri è stato un buon allenamento, non mi esalterei. Difficilmente rivedremo in Serie A tutti i giocatori offensivi che ha messo in campo ieri Mourinho…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha vinto senza problemi, ha fatto quattro gol e ne poteva fare il doppio. Ho visto una squadra vincere facile, e le do almeno un 7 in pagella, di stima. Hanno giocato bene in tanti, favoriti dalla pochezza degli avversari, ma su tutti ho visto bene bene Mkhitaryan. Migliorato tanto anche Karsdorp, Zaniolo è stato straripante. Penso che lo rivedremo in quella posizione. Abraham ha sbagliato due gol clamorosi, ma ha segnato due gol inutili per il risultato ma buoni per lui che si sblocca…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Lo Zorya è poca roba, però c’è da ammirare la voglia e la qualità della Roma. Non si può dire però che i problemi della Roma sono risolti, ci vuole una controprova col Torino e con il Bologna. Serve più continuità…”

Redazione Giallorossi.net