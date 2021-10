Il baby Felix scala gerarchie: ha conquistato Mou e con lui Abraham può decollare

AS ROMA NEWS – Non ha toccato tanti palloni, ma al primo poteva già fare gol se il nugolo di gambe dei difensori cagliaritani non avesse deviato la sfera, mandandola in angolo. Eppure il suo ingresso in campo contro il Cagliari ha cambiato l’inerzia del match.

Afenya Gyan, attaccante ghanese che tutti chiamano semplicemente Felix, è al centro delle pagine dei quotidiani sportivi e non che parlano della Roma. A soli 18 anni e una manciata di mesi si sta prendendo la ribalta, anche se il giovanissimo centravanti ha ancora tutto da dimostrare.

Secondo Il Messaggero (U. Trani), a Mourinho non importa della sua età e di lui già si fida. Gli piace come si allena, come partecipa e come impara. Lo ritiene utile per far decollare Abraham che ha iniziato a giocare a Cagliari proprio quando, dopo meno di un’ora, è entrato il ragazzino.

Che scala gerarchie al centro dell’attacco: Mayoral è rimasto a casa, Shomurodov in panchina. La mossa è stata vincente: troppi giocatori statici là davanti, serviva qualcuno che scompaginasse la difesa avversaria. E Felix ha sconvolto il Cagliari con i soli spostamenti, con la rapidità. “Ha fatto un tale casino da consentire alla Roma di sfruttare spazi fino a quel momento negati dall’attenta applicazione della difesa sarda“, scrive La Repubblica.

Arrivato a Trigoria grazie a Morgan De Sanctis che lo scorso febbraio lo strappa all’EurAfrica Academy pagandolo poche decine di migliaia di euro, Felix si è presentato alla grande nell’Under 18 giallorossa: 7 reti in 7 partite ufficiali. E così inizia la sua rapida scalata: Alberto De Rossi lo ha voluto in Primavera, dove quest’anno ha già realizzato 6 gol in 5 partite.

E ora la chiamata di Mou, intenzionato a tenerlo con i grandi. La vita di Felix, che fino a qualche mese fa viveva in Ghana (distretto di Sunyani, 370 chilometri dalla capita Accra), ora è radicalmente cambiata. Mou si fida di lui. La sensazione è che lo rivedremo presto in campo, al fianco di Abraham, ad aprire gli spazi al centravanti inglese.

