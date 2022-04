Il Bodo alza bandiera bianca: “Roma troppo forte per noi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Bodo/Glimt alza bandiera bianca. La furia giallorossa si è abbattuta sui malcapitati norvegesi, che in campo non sono stati in grado di mettere un freno alle scorribande di Zaniolo e soci.

A fine partita deve arrendersi anche Morten Kalvesen, vice-allenatore del Bodo, in panchina al posto dello squalificato Knutsen: “Non ci era mai successa una cosa del genere, gli avversari oggi erano decisamente troppo forti per noi. Abbiamo preparato la partita in base all’andata, loro hanno fatto degli aggiustamenti e abbiamo visto fin dall’inizio che ci chiudevano, non riuscivamo nemmeno a sentirci pensare”.

Morale a terra anche per Solbakken, il giocatore che pare sia finito anche nel mirino della Roma, ma autore di una prova modesta: “Siamo delusi, il calcio dev’essere una cosa divertente, oggi non ci siamo divertiti tanto e questo ci dispiace. Loro sono stati migliori dal primo minuto, Mourinho ha ragione. Colpa della pressione? No, a me diverte. Forse siamo entrai in campo un po’ troppo rilassati”.

Guarda invece il bicchiere mezzo pieno Hugo Vetlesen, centrocampista norvegese: “La Roma ci ha pressato forte e ci siamo persi. Loro hanno giocato bene. Abbiamo fatto delle esperienze fantastiche, abbiamo fatto esperimenti buoni, sono fiero della squadra, del club e dei tifosi. È stata un’esperienza bellissima“.

Giallorossi.net – F. Turacciolo