Zaniolo superstar. Ma le parole sul suo futuro scatenano ancora i giornali

AS ROMA NEWS – Zaniolo si prende la scena, come aveva ampiamente previsto Mourinho, delle prime pagine dei giornali. “Festival Zaniolo”, titola in prima pagina la Gazzetta dello Sport, “Zaniolo stellare” lo segue a ruota Tuttosport.

Il Corriere dello Sport invece usa solo la sua immagine a tutta pagina per scrivere “C’è solo la Roma“, ultima squadra rimasta in corsa a livello europeo. Peccato però che anche oggi che il 22 giallorosso è tornato assoluto protagonista con la maglia della Roma alcuni quotidiani giochino molto su alcune su parole rilasciate nel post partita a Dazn.

Il giornalista dell’emittente sportiva gli chiede del suo rapporto con i tifosi e se resterà alla Roma, lui diplomaticamente risponde: “I tifosi sono sempre stati fantastici con me. Del resto, non lo so“. Parole che sono finite nei titoli dei giornali, come la Gazzetta dello Sport e Il Messaggero.

Il quotidiano milanese parla di “velo di malinconia” quando il giocatore ha risposto alla domanda sul suo futuro nella Roma. Per Il Messaggero invece Zaniolo è stato forse “fin troppo sincero” a rispondere così sulla sua permanenza in giallorosso. Per La Repubblica invece Nicolò ieri è stato “l’emarginato che diventa eroe”.

