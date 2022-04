“ON AIR!” – FALLICA: “Contro la Roma di ieri avrebbe perso anche il City”, CORSI: “Stadio incredibile, ma i Friedkin non si approfittino dell’amore dei tifosi”, AGRESTI: “Dopo ieri può cambiare il futuro di Zaniolo”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Zaniolo ha segnato tre gol uno più bello dell’alto. Mourinho dice che la Roma gioca molto meglio di quanto raccontano, e infatti la Roma ieri ha fatto cose di calcio importanti. E’ vero, non sempre ha giocato come ieri, ma quando lo fa bisognerebbe certificarlo. Di Abraham bisogna dire che segna spesso i gol dell’uno a zero, gol pesanti che ti sbloccano la gara. E’ un dato importantissimo, fondamentale per una squadra di calcio…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Sono convinto che qualsiasi avversario ci fosse stato ieri all’Olimpico, avrebbe perso. Avete visto le facce dei giocatori di ieri, erano facce di calciatori che vogliono sbranare l’avversario. Facce così le avevamo viste prima di Roma-Dundee o prima di Roma-Barcellona, e quando hai quella faccia lì può esserci qualsiasi avversario, e puoi batterlo. Secondo me con la squadra di ieri avremmo battuto anche il Manchester City, la Roma ieri era veramente la squadra più forte del mondo… Ieri abbiamo messo in vetrina quello che sarà adesso il nuovo giocatore della Juventus, che si chiama Zaniolo (ride, ndr). Prestazione splendida, con quella linguaccia ha voluto rimettere a posto i due anni di sfortune avute…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questa è la partita che ci doveva essere la prima volta che abbiamo incontrato il Bodo. Ma l’unica partita che contava era quella di ieri, e un fuoriclasse autentico ha fatto vedere quello che è capace di fare. Lo scavetto, la porta distrutta che stanno ricostruendo, sono cose che fanno capire che questo è un giocatore che speriamo continui in questa galoppata e che faccia la differenza. La cosa più importante è che la Roma abbia vinto, 4 a 0 e tutti a casa. Vorrei levarmi un po’ di soddisfazione, ma non lo faccio oggi, quei “credits” li daremo eventualmente se vinceremo la coppa. Lo stadio? Quello che è successo ieri è incredibile. La coreografia con lo stemma vero è stata una cosa bellissima. Lo stadio è stato incredibile, e vale molto di più del Bodo/Glimt. Questo è uno stadio che merita di vedere Roma-Liverpool, ma con un risultato diverso… Dico ai Friedkin di non approfittarsi di questo amore, perchè le squadre si fanno con i campioni come Zaniolo. Mi raccomando…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il Bodo ha perso quella partita all’inno della Roma, ma forse anche prima. Quanto conta avere uno stadio come quello di ieri, loro la partita l’hanno persa già alla ricognizione, con quelle facce spaesate, non sapevano nemmeno dove erano capitati….Questo dimostra quanto la vecchia proprietà non avesse capito nulla, che stava lì a calcolare i prezzi dei biglietti. A questa proprietà non importa di incassare di meno, a loro interessa avere lo stadio pieno. Ieri la Roma ha messo in vendita i biglietti del Leicester, e io li vado a prendere subito. La Roma ha creato questo senso di empatia, se entri in uno stadio come quello ti viene voglia di giocare, i calciatori ieri avevano una voglia matta di spaccare il campo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ieri non ero allo stadio, ma ho strillato parecchio anche a casa. Frose siamo eccessivi, ma ieri è stata una grande serata che va oltre alla partita e al risultato. Non è che uno impazzisce per aver battuto il Bodo, ma quella cosa lì npon è solo il turno passato, c’è qualcosa di più. Lo stadio di ieri era la testimonianza di qualcosa che sta rinascendo, qualcosa che si vuole fare tutti insieme. L’Olimpico di ieri era un patto, che deve essere mantenuto. Le basi sono cambiate in così poco tempo, sono bastate due scintille per far divampare il fuoco… Ringrazio Maurizio Compagnoni di Sky Sport per aver mandato tutto l’inno della Roma…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Tutto quello che pensavo su Zaniolo era vero. Quando dicevo che non può giocare spalle alla porta, altrimenti diventa un giocatore inutile, ma che deve essere lanciato con lo sguardo rivolto alla porta avversaria, e tutto questo ieri è successo. Noi che avevamo fatto diventare il Bodo/Glimt una squadra conosciuta in Europa l’abbiamo rimessa al posto suo. Ieri la Roma è stata la Roma e il Bodo è tornato a essere quello che è. Queste sono le tre cose che mi sono piaciute. Oltre al fatto che mezz’ora dopo la partita c’erano già 8mila persone in fila per prendere un biglietto per il Leicester. Il pubblico di Roma meriterebbe ben altri palcoscenici, deve essere al livello di Barcellona, City, o PSG. e il fatto che non lo sia è un’ingiustizia per una città come Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Serata da incorniciare, perfetta. Speriamo che rimanga tale, che non si pensi troppo a ieri, il Napoli merita tutto il rispetto possibile e andare lì a fare una grande partita sarebbe un bel segnale… La Roma se non ha cali di concentrazione, sembra davvero una squadra forte, con le idee chiare, con delle qualità di gioco… Zaniolo? Non ce lo aspettavamo in campo dal primo minuto, e lui ha risposto alla grande. Quando gioca così sul filo, senza andare in fuorigioco, secondo me è un segnale di lucidità…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Il Bodo era una squadra che non perdeva da 38 partite, e non dobbiamo fare gli schizzinosi. Teniamoci stretta la Conference, pur sapendo che si tratta della terza competizione europea e che il Bodo non è il Real Madrid. Lo stadio è stato eccezionale, mi sembrava di essere tornati indietro di 15 anni. Uno stadio pazzesco, non so quante bandiere c’erano… Il gol della Roma del due a zero nasce da un’azione bellissima e se l’avesse fatta la squadra di un altro allenatore ora staremmo qua a magnificarlo….”

Furio Focolari (Radio Radio): “Prima cosa, il pubblico. Che però non vince la partita. Perchè anche a Bergamo c’era un bel pubblico, non come l’Olimpico, ma bello, eppure l’Atalanta ha preso una bambola. Ieri ho visto una Roma diversa, dinamica. Dico solo di non esagerare con le aggettivazioni: straordinaria, pazzesca…no. Una bella Roma. Lo avevamo detto: se la Roma gioca da Roma, non ci può essere partita. Se la Roma e il Bodo giocano 100 partite, la Roma le vince tutte e 100, non ho dubbi su questo. La squadra che ha perso 6 a 1 era una Roma sciagurata… Zaniolo è l’unica situazione in cui non va considerata la debolezza dell’avversario, ieri ha finalmente giocato alla Zaniolo…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “L’allenatore ha merito, ma dopo 20 secondi batti già un angolo, non penso che era previsto. Ci sono fatti che sfuggono a qualsiasi previsione. Le giocate di Pellegrini e Zaniolo non fanno parte di nessun disegno tattico, sono momenti bellissimi del calcio figli della genialità dei calciatori. L’azione del due a zero? Ma porco Giuda, ma come facciamo ancora nel 2022 a credere che quella giocata lì la facciano gli allenatori…sono disarmato. Quella giocata lì la fanno i piedi dei giocatori… L’infortunio di Zaniolo è un segnale strano, di un allenamento non perfetto. Quelli non sono soltanto dei crampi, spesso è un fatto psicologico. Ne parlavo ieri con un grande medico sportivo. Quello è frutto di un allenamento non definito. Se si allena ancora meglio, l’Italia può contare su un giocatore di grandissimo talento, oltre che la Roma. Mou ha preparato bene la partita, ma io do agli allenatori una percentuale molto più bassa dei meriti in una gara del genere. Prima di tutto per il valore dello stadio, e poi per il fatto di aver segnato subito…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Se sta bene fisicamente e mentalmente, Zaniolo gioca così. Ieri ha fatto tutto in modo meraviglioso. Ci stupiamo tutti quando queste cose non le fa. Ieri è stata la sua notte, quella che può cambiare la sua storia, il suo futuro. Ora ci penseranno tre volte a venderlo e si affretteranno per prolungare il contratto. Zalewski una delle migliori sorprese della Serie A…”

