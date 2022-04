La serata perfetta: troppa Roma, il Bodo va a casa

AS ROMA NEWS – Inaccettabile che questa Roma abbia vinto col Bodo/Glimt solo dopo quattro sfide, ma i giallorossi distruggono le resistenze norvegesi nell’unico match che contava davvero dopo una partita magistrale, dominata dal punto di vista fisico, tecnico e tattico.

Se il secondo tempo è stata di pura gestione, i primi 45 minuti di Zaniolo e compagni sono stati praticamente perfetti: intensità massima, recupero palla continuo, gestione rapida della sfera e ricerca costante della profondità. Dopo una manciata di minuti, segna Abraham col piattone anticipando tutti i difensori norvegesi, e già lì si capisce che la partita non avrebbe avuto molta storia.

L’Olimpico, da pelle d’oca, trascina i giocatori che sembrano in trance agonistica: tutti, da Ibanez a Cristante, da Zalewski a Pellegrini, danno il meglio di sé e il risultato è scontato. Zaniolo, la mossa a sorpresa di Mourinho, si prende con merito la scena: segna una tripletta da applausi, mettendo in campo tutto il meglio del suo repertorio.

Il Bodo/Glimt, dopo le sbruffonate della vigilia, in campo non è mai esistito, letteralmente incapace di rispondere allo strapotere tecnico della Roma. Rui Patricio in novanta minuti compie una sola parata su un innocuo tiro dalla distanza. Per il resto è un monologo giallorosso, con la partita che sarebbe potuta tranquillamente finire anche sei o sette a zero.

La Roma fa festa: raggiunto il Leicester in semifinale. I giallorossi, e non è una novità, restano l’ultima squadra a difendere i colori dell’Italia in Europa. Ma non c’è tempo per esaltarsi troppo: lunedì prossimo c’è il Napoli, poi domenica l’Inter, quindi giovedì 28 aprile il primo round contro gli inglesi. Tre trasferte terribili che la squadra dovrà affrontare dando il massimo. Ma se quella vista ieri è la nuova Roma di Mourinho, forse il bello deve ancora venire.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini