Il capolavoro economico di Pinto: compra campioni ma taglia il monte ingaggi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Se da una parte i tifosi si esaltano per i colpi in entrata, Tiago Pinto sta cercando di rendere perfetto il disegno lavorando senza sosta alle uscite.

Quello che sta per realizzare il general manager portoghese potrebbe essere un vero e proprio capolavoro economico, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), con delle cessioni fondamentali per alleggerire il bilancio da sottoporre alla Uefa.

Ai saluti ci sono Jordan Veretout, che finirà al Marsiglia, e Justin Kluivert, diretto al Fulham: la Roma avrà dunque un monte ingaggi più basso della scorsa stagione. Inoltre riduce il club giallorosso riduce la quota ammortamenti, avendo pagato finora solo il cartellino di Celik (7 milioni), e potrà investire sugli ultimi ritocchi per Mourinho.

Veretout andrà oggi al Marsiglia, l’accordo a titolo definitivo è stato chiuso per 11 milioni più un massimo di 2 milioni di bonus legati alle presenze, che scatteranno gradualmente durante gli anni di contratto all’OM, oltre a 1,25 milioni da versare alla Roma per ogni futura qualificazione in Champions dei francesi, per un massimo di due volte. Il totale dei bonus è quindi di 4.5 milioni e l’affare può toccare la cifra di 15 milioni e mezzo di euro.

Kluivert potrebbe fruttarne una decina e farà risparmiare alla società 6 milioni lordi di stipendio: a Londra Pinto ha trattato i dettagli con il Fulham e ha ascoltato offerte di altri club inglesi interessati a Diawara. Villar è pronto a firmare per la Samp nei prossimi giorni, ma serve l’accordo fra i due club: i doriani non vogliono inserire l’obbligo di riscatto.

Con 32 milioni di stipendi lordi potenziali già tagliati, a fronte dei circa 30 investiti per pagare i nuovi acquisti, se la Roma riuscirà a piazzare anche Carles Perez (Celta Vigo in pressing) e Shomurodov (Bologna e Torino) risparmierà altri 16 milioni e mezzo. Bastano e avanzano per ingaggiare Belotti e un difensore centrale in prestito o svincolato.

