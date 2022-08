Wijnaldum subito romanista: cena di squadra e festa coi tifosi (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è calato subito nella nuova realtà romanista il centrocampista olandese Georginio Wijnaldum, ultimo rinforzo di una campagna acquisti di grande livello.

Ieri il giocatore, nonostante fosse appena atterrato a Roma, si è subito unito alla cena di squadra fatta dai suoi nuovi compagni, risultando essere uno dei più acclamati insieme a Paulo Dybala.

Mourinho sorride: l’allenatore sa bene che non bastano i grandi giocatori, per vincere è molto importante creare un gruppo solido e coeso.

🔴Prima sera di #Wijnaldum a Roma, e subito prima cena di squadra. Una serata tutti insieme per cementare il gruppo in vista dell’inizio della nuova stagione. #Dybala e Gini, neanche a dirlo, i più acclamati dai tifosi che erano al ristorante ➡️ https://t.co/mA0gTlFjqS#ASRoma pic.twitter.com/wRtXOKtDKG — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) August 5, 2022

Wijnaldum svolgerà oggi le visite mediche, poi domenica sarà presentato ai suoi nuovi tifosi in occasione di Roma-Shkahtar. Mourinho avrà modo in questi giorni di capire in che condizioni fisiche è il suo gioiello per la mediana.