Zaniolo, smentito l’incontro col Tottenham: il giocatore verso la permanenza

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Anche questa mattina la Gazzetta dello Sport insiste: il Tottenham è in pressing su Zaniolo e presto potrebbe incontrare Tiago Pinto per formulare un’offerta.

In realtà però il tanto chiacchierato blitz del gm giallorosso a Londra per ascoltare la proposta degli inglesi è stato smentito dalla Roma. Lo scrive l’edizione odierna de Il Tempo.

Per il momento non sono arrivate offerte per il giocatore, e per questo non è stato necessario alcun blitz. In mancanza di proposte che soddisferanno i parametri dei Friedkin, il giocatore resterà qui.

Nel caso in cui invece dovesse arrivare al club un’offerta giudicata congrua, la Roma tornerebbe sul mercato e sostituirà l’attaccante con un calciatore altrettanto forte.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport