La Roma non si ferma: arrivano Belotti e Bailly

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – L’euforia per l’arrivo di Wijnaldum, che oggi svolgerà le visite mediche e sarà ufficializzato dalla Roma, non è ancora sopita. Dopo l’accoglienza calorosa di ieri, il centrocampista olandese verrà salutato domenica sera da un Olimpico strapieno per la partita di presentazione dei giallorossi contro lo Shakhtar.

Sull’onda dell’entusiasmo, Tiago Pinto continua a lavorare agli ultimi rinforzi di una Roma che sulla carta potrebbe non avere niente a che invidiare alle prime della classe del nostro campionato.

Da qui al 14 agosto occhio dunque ai prossimi acquisti, che saranno strettamente legati alle cessioni: il primo sarà (forse) il Gallo Belotti, pronto a varcare i cancelli di Trigoria non appena la Roma saluterà Eldor Shomurodov e Carles Perez, entrambi sul punto di salutare (il primo in direzione Bologna o Torino, il secondo verso Vigo).

Ma stando a quanto scrive Leggo (F. Balzani), è praticamente fatta anche per Eric Bailly, 28 anni, difensore ivoriano che completerà la difesa giallorossa. Il calciatore arriverà in prestito dal Manchester United e sarà il rinforzo che renderà completa la rosa a disposizione di Mou.