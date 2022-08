CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 4 agosto 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:00 – WIJNALDUM FORSE NEL POMERIGGIO A CIAMPINO – Roma al lavoro per permettere a Wijnaldum (31) di atterrare oggi a Ciampino. Formula confermata: sarà prestito con diritto di riscatto, senza vincoli obbligatori di riacquisto. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 10:30 – OFFERTO BARTRA PER LA DIFESA – Pinto sempre vigile sul difensore centrale da aggiungere in rosa. Diversi giocatori sono stati offerti a Trigoria. Ai nomi di Zagadou, Bailly (pupillo di Mourinho), Tanganga e Natan si è aggiunto quello di Marc Bartra (31), in partenza dal Betis e proposto a condizioni favorevoli. (Il Tempo)

Ore 9:30 – VERETOUT AL MARSIGLIA NONOSTANTE I TIFOSI – Jordan Veretout (29) ormai a un passo dal Marsiglia nonostante la rivolta dei tifosi sui social. Nizza e Monaco sullo sfondo. (Corriere della Sera / Leggo)

Ore 9:10 – FELIX O SHOMURODOV, CHI FA SPAZIO A BELOTTI? – Andrea Belotti (28) aspetta che la Roma si liberi di una punta per fargli spazio. Shomurodov (27) è conteso da Bologna e Torino, ma l’obbligo di riscatto frena le trattative. E allora potrebbe partire Felix (19)…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – ZANIOLO, LA ROMA INCONTRA IL TOTTENHAM – Pressing del Tottenham su Zaniolo (23) con i giocatori inglesi che chiamano l’attaccante per convincerlo a raggiungerli a Londra. La Roma apre a un incontro per trattare…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:50 – WIJNALDUM, OGGI L’ARRIVO NELLA CAPITALE – Dovrebbe arrivare oggi a Roma Georginio Wijnaldum (31), per poi svolgere le visite mediche nella giornata di domani. Il giocatore sarà presentato ai tifosi in occasione di Roma-Shakhtar del 7 agosto all’Olimpico. (Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Leggo)

(In aggiornamento…)

