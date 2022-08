WIJNALDUM DAY LIVE! Il giocatore è atterrato a Ciampino, entusiasmo dei tifosi alle stelle (FOTO-VIDEO)

AS ROMA NEWS – Gerginio Wijnaldim è finalmente a Roma. Il centrocampista olandese è atterrato questo pomeriggio a Ciampino intorno alle 17:30 per cominciare la sua avventura in giallorosso.

Il giocatore ormai ex PSG ha avuto il via libera per viaggiare nella Capitale dopo che Roma e Paris Saint-Germain hanno trovato l’intesa sull’accordo, che sarà in prestito oneroso di due milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.

Il club parigino contribuirà inoltre al pagamento del primo anno di stipendio del giocatore per circa la metà del suo salario. I Friedkin hanno dato l’accelerata, permettendo al giocatore di volare con un aereo privato fino a Roma.

Il calciatore, atterrato nello scalo capitolino, ha salutato gli oltre 500 tifosi presenti con le consuete foto di rito. Cori per il mediano olandese, l’entusiasmo nella città adesso è altissimo. L’affare Dybala dunque non è stato un colpo isolato. Wijnaldum svolgerà le visite mediche nella giornata di domani, poi diventerà ufficialmente un giocatore della Roma.

🔴 ✈️ ECCOLO! Gini #Wijnaldum è sbarcato all’aeroporto di Ciampino con il volo privato pilotato da Dan #Friedkin! Domani mattina le visite mediche, poi la firma sul contratto con la Roma 🇳🇱✅#ASRoma @CorSport pic.twitter.com/yXyY6ot97L — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) August 4, 2022

Giallorossi.net – Andrea Fiorini