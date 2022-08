Wijnaldum in arrivo: atteso oggi a Roma, domani le visite mediche

AS ROMA NEWS – Arriva Wijnaldum. E lo farà già oggi. Tutti i quotidiani continuano a tirare dritto anche questa mattina e considerano l’olandese un giocatore della Roma a tutti gli effetti.

Il calciatore ormai ex PSG è atteso nella Capitale, e più precisamente all’aeroporto di Ciampino, già nella giornata di oggi (a differenza di quanto affermato ieri sera da Di Marzio).

Le visite mediche quindi verranno svolte domani, e il calciatore sarà presentato all’Olimpico, davanti a uno stadio sold out, in occasione della sfida contro lo Shakhtar domenica 7 agosto.

I quotidiani oggi in edicola si dividono invece sulla modalità dell’acquisto del calciatore e sulle cifre del riscatto. Secondo il Corriere dello Sport Wijnaldum arriverà in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, per la Gazzetta invece resterà l’obbligo in caso di Champions e sarà di 10 milioni.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / La Repubblica / Leggo