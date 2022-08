Tottenham in pressing su Zaniolo: i giocatori inglesi lo chiamano, la Roma apre a un incontro

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Nuove voci che riguardano a un futuro di Zaniolo lontano da Roma si addensano oggi sulla Gazzetta dello Sport.

Stavolta in pressing sul giocatore non c’è la Juventus (che però osserva la situazione) ma il Tottenham di Antonio Conte, pronto ad avanzare un’offerta sostanziosa ai giallorossi per avere il forte attaccante rmanista.

Stando a quanto racconta oggi il giornale, non è solo l’allenatore a volere Zaniolo: diversi calciatori del club inglese hanno invitato Nicolò a raggiungerli a Londra.

Paratici sembra disposto a venire incontro alle richieste della Roma e ad offrire 50 milioni, ma inserendo una contropartita nell’affare: il ds ex Juve è pronto a inserire uno tra il difensore Tanganga, il centrocampista Ndombelé, l’esterno Reguilon e il trequartista Lo Celso.

La Roma è disposta a parlarne. Si infittiscono a tal proposito le voci di un incontro imminente fra le parti, a cominciare già dalla prossima settimana. Una cosa comunque è certa: le trattative si svolgeranno su due piani separati. Una sarà quella legata alla cessione dell’attaccante giallorosso, l’altra potrebbe riguardare eventuali prestiti con diritto (non obbligo) di riscatto di eventuali esuberi del Tottenham.

Fonte: Gazzetta dello Sport