Sarri: “La Roma ha fatto il miglior mercato, sarà una stagione folle. Mou mi sta simpatico. Lotito avrà mille difetti, ma ha un’intelligenza rara”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Maurizio Sarrii parla al Corriere dello Sport affrontando diversi argomenti, a cominciare dal prossimo campionato: “Sta per cominciare una stagione folle, mi aspetto risultati imprevedibili”.

Su Spalletti: “Il suo Napoli ha giocato il calcio che avevo in mente io”. Su Mourinho: “Mi sta simpatico. Ma le differenze tra di noi dipendono in prevalenza dalle origini: io sono partito dai Dilettanti, lui da Barcellona. Tra Stia (comune toscano in provincia di Arezzo, ndr) e Barcellona c’è un bel c**zo di differenza”.

Poi un commento sulla sua Lazio: “Qui sto bene, mi piace l’ambiente e ho la possibilità di esprimermi e divertirmi. Mi piace anche la gente laziale: da fuori mi ero fatto un’idea completamente sbagliata“. E per il suo presidente Lotito, Sarri fa solo elogi: “Ha preso la Lazio che era un disastro e la sta tenendo costantemente tra le prime cinque, sei. Avrà mille altri difetti, ma è di un’intelligenza rara“.

Sulla lotta per il titolo e su chi si è rinforzata di più, Sarri sembra avere le idee chiare: “L’Inter parte favorita per lo scudetto, ma il miglior mercato lo ha fatto la Roma“.

Fonte: Corriere dello Sport