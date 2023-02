Il coming out di Jankto: “Sono omosessuale, non voglio più nascondermi”

ALTRE NOTIZIE – Non è la prima volta che un calciatore dichiara la sua omosessualità, ma è la prima volta che avviene con un giocatore di tale livello in attività. E questa può davvero essere una svolta nella battaglia per i diritti e l’inclusione nel mondo del calcio.

Jakub Jankto, 27enne ex centrocampista tra le altre di Ascoli, Sampdoria e Udinese e ora allo Sparta Praga (in prestito dal Getafe), ha fatto coming out.

“Anche io voglio vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizi. Senza violenza. Ma con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi“, il suo bellissimo messaggio postato sui social.

Fonte: Gazzetta.it