ULTIME DA TRIGORIA: Mou ritrova i terzini, in gruppo Spinazzola e Karsdorp

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Buone notizie sul fronte terzini per Josè Mourinho: oggi a Trigoria si sono rivisti in gruppo Rick Karsdorp e soprattutto Leonardo Spinazzola.

L’ex Atalanta è reduce da un infortunio muscolare che sembra essersi ormai lasciato alle spalle: il giocatore potrebbe essere dunque disponibile per Salisburgo.

Ok anche Rick Karsdorp, che sembra aver fatto pace con Mourinho: l’olandese potrebbe dunque essere convocato per la partita di Europa League di giovedì prossimo.

Due importanti novità per Mourinho, a corto di esterni difensivi nelle ultime partite disputate dalla Roma.

Giallorossi.net – G. Pinoli