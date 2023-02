“ON AIR!” – ROSSI: “Il Lecce doveva finire in 8, inutile parlare di altro”, CORSI: “Aureliano ha sbagliato, ma tu dovevi vincere lo stesso”, AGRESTI: “Zaniolo? Malinconico che debba parlare sempre la mamma”,

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Lecce-Roma? Quella partita la dovevi vincere, l’hai giocata anche bene e però non sei riuscito a portarla a casa. Ora tutta Roma è contro Mourinho per i cambi tardivi, ma lui non si fida della Roma 2… In questo momento il problema è Pinto, non Mourinho… Aureliano? Ha sbagliato, ma non cominciatemi a dire del rosso…degli arbitri ne parliamo l’anno prossimo, quando la Juve ci ruberà lo scudetto… Ma chi ci fa la fronda stavolta? Il Lecce? O la Juve, che non c’è più? Ma dai… E’ lo sbaglio di un arbitro che non è stato capace, fine, si poteva vincere lo stesso la partita… Io ne parlo dell’arbitro quando mi compromette la partita contro la Juve o contro l’Inter, qua te la sei compromessa da sola, perchè se non segni…”

David Rossi (Rete Sport): “Come si fa a dire che la Roma non ha costruito abbastanza in casa di una squadra che ha battuto Atalanta e Lazio, e che stava battendo due a zero il Milan? Mi domando, ma perchè Aureliano deve stare a parlare con i giocatori del Lecce dell’allenatore della squadra avversaria? Io penso male…e poi dopo vedo quel secondo tempo, dove non espelli Strefezza, e dai solo giallo a Gonzalez e a Hjulmand… Ma dopo una roba del genere, ma come si può parlare di cambi o di quello che è successo in campo… Il Lecce doveva finire la partita in otto, e invece la finisce in 11. Aureliano ha 200 anni ed è arrivato in Serie A a fine carriera, ci sarà un motivo…ma se sei a fine carriera, e hai arbitrato solo due volte la Roma, vuol dire che sei scarso… e che ti sta sul ca*zo la Roma…questa è la conclusione del discorso…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Falcone ogni volta che lo incontriamo fa i miracoli, ma compriamocelo…Un bel portiere, me lo prenderei per fargli fare il titolare, altro che il secondo…Quanto costa? Ora di sicuro ti chiedono tanto. Alla Roma gli hanno chiesto 25 milioni per Cragno, che ora fa il secondo al Monza… Cambi al minuto 83? Forse qualcosa andava fatto prima, io un giocatore lo avrei tolto…Pellegrini. Sta diventando un tema, è impresentabile…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Sono dell’idea che la Roma abbia giocato una buona partita, l’arbitro non mi è piaciuto. Non so come non abbia fatto a non cacciare Hjulmand per quel fallo su Dybala. Ho sentito dire da DAZN che ha fatto bene, ma un fallo da dietro in quel modo, con quel furore agonistico, a fermare una potenziale ripartenza…c’erano tutti i crismi per l’espulsione. E infatti a fine partita Hjulmand va ad abbracciarsi Aureliano, quasi a ringraziarlo… I cambi? Mourinho non si fida di tanti giocatori. Non so se è una questione psicologica o tecnica, ma poi Solbakken entra e sbaglia due palloni clamorosi…forse non è in fiducia. Il Solbakken che abbiamo visto al Bodo non fa quegli errori. E’ evidente che da oggi in poi bisognerà fare qualcosa di diverso, la Roma non può pensare di giocare sempre con gli stessi 12-13. Speriamo di rivedere Camara, e che Wijnaldum torni presto a un buon livello…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Mourinho e Sarri sono gli allenatori che hanno fatto meno cambi come minutaggio, e guarda caso sono i due tecnici che più di tutti si lamentano della rosa che hanno. Visto quello che hanno dato in campo, Belotti non l’ha mai strusciata, Solbakken l’ha toccata due volte e una volta l’ha ridata a loro, Wijnaldum è ancora molto indietro…io credo che i cambi tardivi non abbiano inciso, o paradossalmente hanno inciso in maniera positiva, perchè pensa te cosa avrebbero potuto combinare questi se avessero giocato di più. Ovviamente sono ragionamenti a piffero, perchè non ci sono controprove. Attenzione quindi a parlare di cambi, perchè se avessi in panchina Mbappè e Messi allora ti puoi chiedere come mai non li fa entrare, ma tu questi non ce li hai…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “La luce di Dybala si sta un po’ offuscando nelle ultime gare. Non puoi pensare che ti possa risolvere sempre lui le partite. Ora che Mourinho ha fatto giocare tutti i titolari a Lecce, chi farà giocare a Salisburgo? La Roma ha una rosa più debole per l’Europa League, dato che non c’è neanche Solbakken…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Le parole della mamma di Zaniolo? Ogni scarrafone è bell’a mamma soja… La mamma interviene e magari lui manco lo sa. Nel calcio abbiamo avuto le mogli che hanno rovinato i calciatori, come Wanda Nara con Icardi, in questo caso però non è che lo rovina, lui ora ha una squadra importante come il Galatasaray dove prende un sacco di soldi. Io la finirei qui. Non ce n’era bisogno, la mamma ha una sua visione, ma tanto più danni di quelli non ne poteva fare. Ognuno ha la sua idea e finisce lì…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Le parole della mamma di Zaniolo? E’ malinconico che ci sia bisogno dell’intervento della mamma. Parliamo di un professionista. Non ricordo oltre a quel gol nella finale di Conference altri motivi per parlare di Zaniolo, e anche questo è abbastanza malinconico. Spesso i genitori sono un problema anche per un potenziale campione come Zaniolo, che parli la mamma per giustificare quello che capita a un professionista che guadagna 3-4 milioni all’anno è abbastanza malinconico…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Per la partita di sabato c’è rammarico ma a Lecce non è facile per nessuno. La Roma non mi da certezze per la continuità dei risultati e quindi prendiamoci il punto, che comunque ti permette di restare in corsa per il quarto posto…”

Redazione Giallorossi.net

