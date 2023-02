L’Inter rallenta a Marassi. Lite Lukaku-Barella, Inzaghi: “Cose che non voglio assolutamente vedere”

ALTRE NOTIZIE – L’Inter frena sul campo della Sampdoria (0-0) e il Napoli di Spalletti ringrazia, ormai solissimo in vetta con divario di punti (15) record.

Lo scudetto è ormai in tasca ai partenopei, mentre i nerazzurri devono pensare a mantenere il secondo posto (+3 sulle terze, tra cui la Roma) e a non essere invischiati nella lotta Champions che può fare vittime eccellenti.

La partita di ieri è stata caratterizzata dalla lite tra Barella e Lukaku, avvenuta prima dell’intervallo, ed esattamente al minuto 38 di gioco, dopo che il belga aveva sbagliato un controllo. A quel punto il centrocampista, che aveva accompagnato l’azione sulla corsia destra, ha iniziato a sbracciare vistosamente contro il compagno.

Atteggiamento che ha fatto infuriare Lukaku: “Nico non fare così, basta! Basta!”. E visto che il centrocampista è comunque andato avanti, Romelu ha rincarato la dose: “Stai zitto! Basta con quelle braccia“, aggiungendo altre parole che assomigliavano a un pesante insulto (“vai a fan… figlio di p…“).

Litigio che non è piaciuto affatto anche a Simone Inzaghi, stigmatizzato dal tecnico a fine partita: “Sono cose da campo che non voglio vedere e non dovrebbero succedere. C’era un po’ di nervosismo perché non riuscivamo a sbloccare il risultato, ma è stata risolta”.

Fonti: Repubblica.it / Corriere.it