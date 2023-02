Tregua Karsdorp fino a giugno. E il contenzioso legale con la Roma può finire “amichevolmente”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma rimette le ali. Josè Mourinho ritrova Rick Karsdorp e Leaonardo Spinazzola in vista della partita di giovedì sera contro il Salisburgo, anche se difficilmente giocheranno titolari.

Entrambi hanno infatti bisogno di ritrovare la forma fisica migliore dopo che problemi di diversa natura (muscolari per l’ex Juve, disciplinari e poi fisici per l’olandese) li ha costretti fuori dal terreno di gioco per diverso tempo.

Per quanto riguarda Karsdorp, la tregua con la Roma potrebbe mettere fine anche al contenzioso legale avviato dall’ex Feyenoord: tutto, scrive oggi il Corriere dello Sport, potrebbe risolversi amichevolmente.

Poi però a giugno le strade si separeranno. Tiago Pinto, che ha provato senza successo a cedere Karsdorp per tutto gennaio, spera che in questi quattro mesi l’olandese possa rivalutarsi e quindi ritrovare appetibilità sul mercato. La Roma dovrà poi trovare un nuovo terzino destro (titolare) per la prossima stagione.

Fonte: Corriere dello Sport