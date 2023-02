Mou alle prese con la variabile Europa: ora il tecnico è costretto a cambiare

AS ROMA NEWS – Tutto come prima. O quasi. Il gruppone Champions resta foltissimo, con l’Inter che viene fermata sullo 0 a 0 dalla Samp e non scappa, e che vede ancora ben cinque squadre (dalla seconda alla sesta) racchiuse in cinque punti.

La variabile coppe può scremare il gruppo: oggi tocca al Milan affrontare negli ottavi di finale il Tottenham di Conte, poi giovedì sarà il turno di Roma (sul campo del Salisburgo) e la Lazio, impegnata in Conference contro il Cluj. Quindi la prossima settimana toccherà all’Inter giocarsi i quarti di Champions con il Porto. L’unica che non avrà questi “problemi” è l’Atalanta.

Chi passa avrà il prestigio di proseguire il proprio cammino verso la possibile conquista della coppa (e parecchi soldi da incassare per chi gioca la Champions), chi perde potrà consolarsi con il vantaggio di potersi concentrare unicamente sulla volata per i primi quattro posti.

Un vantaggio mica da poco. Specie per chi non ha una rosa in grado di poter reggere la doppia competizione. Come la Roma, che, a sentire Mourinho, rischia di andare in grave affanno nel sopportare tre partite in una settimana. E come pensa di gestire questo impegno così gravoso lo Special One?

Difficile pensare che Mou decida di “spremere” alcuni dei suoi migliori, con il rischio di andare incontro a pericolosi infortuni. Smalling, Matic, Pellegrini, Dybala sono alcuni dei giocatori in rosa che fisicamente non riescono a reggere il doppio impegno. E’ quindi probabile vedere una Roma diversa in Europa League, con qualche novità di formazione.

La priorità di questa stagione è e resta il quarto posto. Anche perchè Mourinho sa che vincere questa Europa League (in lizza squadre come Barcellona, Manchester United e Arsenal) sarà difficilissimo. Il tecnico, uno che in Europa ha stravinto, non mollerà di un centimetro, ma dovrà necessariamente fare affidamento sulle seconde linee e sul recupero di Wijnaldum per avere una maggiore rotazione. A cominciare già da giovedì, sul difficile campo del Salisburgo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini