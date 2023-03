Il diktat di Mou: Smalling a ogni costo. La Roma rilancia, alzata l’offerta all’inglese

AS ROMA NEWS – Chris Smalling è troppo importante per la Roma e la sua solidità difensiva, e il club non può permettersi di perderlo. Il diktat di Josè Mourinho è arrivato forte e chiaro alla società, che ha deciso di accontentarlo.

E così in questi giorni Tiago Pinto ha rilanciato con l’agente dell’inglese, scrive oggi La Repubblica (M. Juric), andando incontro alle richieste del calciatore: offerto un contratto biennale da 3,5 milioni annui, comprensivi di bonus individuali e di squadra.

Una proposta in linea con l’attuale ingaggio e con le richieste del calciatore, che voleva due anni di contratto dopo non aver esercitato la clausola automatica di rinnovo. Con un importante incremento in termini economici. Oltre un milione di euro in più rispetto all’ultimo rilancio di Tiago Pinto a fine 2022.

Uno sforzo importante che la società ha voluto fare per convincere il giocatore a restare a Roma ed evitare un nuovo caso Mkhitaryan. Nonostante i paletti del Financial Fair Play leghino ogni operazione di calciomercato a stringenti criteri di sostenibilità. Ma a Smalling non si può proprio rinunciare.

Fonte: La Repubblica