Roma, torna l’emergenza per il Sassuolo. E Mourinho aggrega il giovane Pisilli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il periodo dell’abbondanza è già finito. L’infermeria giallorossa torna a riempirsi con gli infortuni occorsi a diversi calciatori della Roma durante le ultime uscite.

Ora è soprattutto l’attacco a essere in emergenza: Pellegrini è fermato dai 30 punti di sutura alla testa rimediati nella gara di andata contro la Real Sociedad, Belotti deve alzare bandiera bianca per una frattura al metacarpo della mano destra che lo costringerà ad operarsi.

Il Gallo salterà si sicuro Roma-Sassuolo, poi spera di tornare a disposizione magari indossando un tutore alla mano. Ma le sue condizioni andranno monitorate nei prossimi giorni. Out anche Ola Solbakken, ancora alle prese con un problema muscolare che gli impedirà di rispondere alla convocazione di mister Mourinho per la partita di domani: il norvegese dovrebbe tornare a disposizione per il derby.

A loro si aggiungono il difensore spagnolo Llorente, che ha accusato un risentimento all’adduttore nel corso di Roma-Real Sociedad, e Bryan Cristante, che è stato squalificato per un turno. Insomma, se non è emergenza, poco ci manca.

Intanto Mourinho continua a visionare i giovani più interessanti della Primavera: ieri è stato aggregato alla prima squadra il baby Niccolò Pisilli, centrocampista col vizio del gol che sta facendo benissimo con i ragazzi di mister Guidi. Chissà che non sia lui il prossimo “bambino” in rampa di lancio.

