Mourinho prepara il contrattacco e rispolvera il gesto delle manette

NOTIZIE AS ROMA – La Roma fa quadrato intorno a Josè Mourinho e sceglie il silenzio totale per protestare contro una decisione inaspettata da parte della giustizia sportiva, che ha deciso di confermare le due giornate di squalifica del tecnico nonostante le provocazioni di Serra (che è stato comunque deferito).

Nessuno parlerà per gli impegni in campionato contro Sassuolo e Lazio, ma in mezzo c’è però il match di ritorno di Europa League contro la Real Sociedad: lì l’allenatore sarà “costretto” a prendere parte alle conferenze stampa organizzate dalla Uefa e per lui sarà l’occasione di passare al contrattacco.

Mourinho crede che la sanzione a suo carico sia stata troppo severa, in considerazione dell’eccezionalità del caso: in pochi speravano in un azzeramento della pena, ma almeno in un dimezzamento della sanzione.

Una decisione pesante, che ha fatto rispolverare allo Special One il celeberrimo gesto delle manette: per presentare i gioielli della figlia e dell’Adidas che aveva ai polsi, Mou ha scelto in maniera geniale di farlo utilizzando una posa che ha richiamato alle mente il segno passato alla storia quando era tecnico dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport