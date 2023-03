Il Feye-nì. I club dialogano per le trasferte, ma dal Viminale arriva lo stop: “Niente olandesi”

NOTIZIE AS ROMA – A due settimane dalla gara di andata dei quarti di finale dell’Europa League, è caos sulla possibilità da parte dei tifosi di Roma e Feyenoord di poter assistere in trasferta alla sfida tra le due squadre.

I club stanno dialogando per organizzare al meglio la doppia sfida tra Italia e Olanda e permettere ai propri supporter di assistere in sicurezza allo spettacolo della partita di coppa. Ma proprio quando tutto sembrava andare verso l’ok alle trasferte, ieri è arrivato lo stop del Viminale.

Il timore di disordini, nonostante nella capitale dovrebbe essere routine la gestione delle tifoserie, fa saltare il sistema. I recenti scontri in Campania in occasione di Napoli-Eintracht, il 15 marzo scorso, hanno fatto aumentare le ansie e il Viminale, anziché preoccuparsi di nominare in fretta un prefetto che Roma attende da 22 giorni, appare orientato a disporre il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi del Feyenoord.

Se il Viminale dovesse ufficializzare il divieto ai tifosi olandesi di assistere alla gara di ritorno dell’Olimpico, non è da escludere che lo stesso trattamento venga riservato ai romanisti per la partita dell’andata.

Fonti: Il Romanista / La Repubblica