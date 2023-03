Roma senza sosta

AS ROMA NEWS – Si riparte. Questo giovedì segna in qualche modo l’inizio di un tour de force di due mesi che non avrà più sosta e che ci condurrà al termine di una stagione che per la Roma è ancora apertissima a ogni possibile finale.

Oggi rientreranno a Trigoria tutti i nazionali, e i Mourinho potrà iniziare a preparare davvero la partita di domenica pomeriggio (ore 18) contro la Sampdoria dell’amico Stankovic. Una gara che sulla carta può apparire semplice, ma che nasconde diverse insidie, a cominciare da quella principale: l’assenza di oltre mezza difesa per via delle squalifiche.

La buona notizia è che ci sarà Smalling, il centrale su cui la Roma costruisce le sue fortune difensive. Al suo fianco però agiranno due calciatori con cui l’inglese non ha praticamente mai giocato: il neo acquisto Llorente, che non ha sfigurato nelle poche apparizioni fatte, e il turco Celik, chiamato molto probabilmente ad agire come braccetto di destra nella difesa a tre. L’ipotesi di uno schieramento a quattro appare meno probabile, Mourinho non lo ha di fatto mai provato a inizio partita, ma non è da scartare vista l’emergenza.

In panchina diversi giovani, con Keramitsis e Brian Silva che saranno portati da Mou in prima squadra per sopperire all’assenza concomitante di Ibanez, Mancini e Kumbulla. Qualche problema anche a centrocampo vista l’assenza di Cristante, ma oltre a Matic e Wijnaldum, l’allenatore portoghese potrà contare anche su Bove e Camara e non avrà bisogno di attingere troppo dalla Primavera.

In attacco invece regna l’abbondanza: Pellegrini e Dybala sono certi di una maglia, meno Abraham, che dovrà giocarsi un posto da titolare con Belotti. Entrambi però devono cominciare a essere più efficaci in fase realizzativa: l’inglese è fermo a quota sei gol in campionato, il Gallo addirittura è ancora a secco. Una miseria.

I tre punti domenica sono assolutamente necessari, e la squadra dovrà dare tutto in campo: l’alibi della stanchezza non può essere ancora concesso, visto che il vero tour de force comincerà a metà aprile, quando la Roma dovrà sopportare le fatiche del doppio impegno settimanale.

Ma più che le gambe sarà fondamentale la testa di una squadra che aveva la tendenza a sbracare nella parte centrale della stagione. Una cattiva abitudine che con Mou sembra essere stata finalmente superata. A due mesi dal traguardo la Roma si gioca ancora tutto: quarto posto ed Europa League, gli obiettivi sono lì, a portata di mano. Adesso è il momento di dare tutto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini