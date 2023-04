Il Feyenoord travolge il Waalwijk (5-1), titolo a un passo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Feyenoord, prossimo avversario della Roma in Europa League, si conferma in un grande stato di forma.

In serata, in casa, la squadra di Rotterdam liquida 5-1 il Waalwijk nella 28esima giornata di Eredivisie: per la formazione di Slot, dopo l’autogol di Oukili, a segno Paixao (doppietta), Hartman e Gimenez.

Nella gara odierna Slot ha ritrovato anche Geertruida, tornato a disposizione dal 1′ dopo l’infortunio accusato durante la sosta per gli impegni delle Nazionali.

Il Feyenoord può dirsi già campione d’Olanda: il vantaggio sull’Ajax è ormai incolmabile a poche giornate dal termine.