SOLBAKKEN: “Tornerò più forte, grazie per i bei messaggi”

AS ROMA NOTIZIE – Costretto a lasciare il campo nel corso di Torino-Roma, sfida vinta dai giallorossi per 1-0 grazie alla rete di Paulo Dybala dal dischetto, a causa di un infortunio alla spalla sinistra, Ola Solbakken si affida ad Instagram per comunicare le sue prime sensazioni.

Il norvegese ha rimediato una lussazione alla spalla e nei prossimi giorni verranno valutate le sue condizioni:

“Grazie per tutti i messaggi gentili, tornerò più forte”, il suo messaggio. Il pericolo è che le sua stagione possa essere finita qui.