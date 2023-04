La Roma appesa al sì di Smalling

AS ROMA NEWS – Dopo l’ottimismo dei mesi scorsi, corredato da dichiarazioni ottimistiche da ogni fronte, ora regna cautela sul possibile rinnovo di Chris Smalling con la Roma.

Tiago Pinto aveva sempre mostrato un certa positività sulla possibilità che l’inglese prolungasse il suo accordo con il club giallorosso: “Da entrambe le parti c’è la volontà di continuare insieme“, aveva detto il gm in una delle sue ultime interviste pubbliche prepartita.

Anche lo stesso Smalling si era dimostrato ottimista circa la sua permanenza nella Capitale: “Voglio rimanere, e spero sia per più di un anno“. Ma da quelle parole, datate 23 febbraio, non ci sono state novità sul rinnovo del difensore.

Le sirene nerazzurre si fanno sempre più forti, con l’Inter intenzionata a ripetere lo “sgarbo” avvenuto la scorsa estate con Mkhitaryan. Per la Roma, che non ha la possibilità di investire grosse cifre sul mercato per via dei paletti imposti dalla Uefa, sarebbe una grossa perdita.

Smalling, nonostante il futuro incerto, sta continuando a comportarsi da professionista: sempre a disposizione di Mourinho, l’ex United risulta essere il migliore in campo a ogni partita o quasi. Senza di lui la difesa della Roma perderebbe un pilastro difficilmente sostituibile.

Lo sa bene Mou, che nel post partita di Torino ha dichiarato: “Io e Chris legati dallo stesso futuro? No, Smalling è Smalling ed io sono io. Io ho un anno in più di contratto, Smalling no. Sono situazioni completamente diverse”. Nei giorni scorsi si è parlato di una sorta di ultimatum che Pinto avrebbe indirizzato al procuratore del giocatore: la Roma non può aspettare oltre aprile per sapere se Chris resterà o meno.

Se Smalling deciderà di non rinnovare, i giallorossi dovranno agire di conseguenza sul mercato, magari andando a rintracciare uno dei parametri zero più interessanti a disposizione. Se invece l’inglese rompesse gli indugi e decidesse di restare, la Roma avrebbe un pensiero in meno in vista dell’estate.

A Trigoria regna un cauto ottimismo: Smalling ha sempre professato di voler mettere i giallorossi davanti alle altre offerte. Ma più passa il tempo e più queste certezze di fanno meno solide.

Giallorossi.net – G. Pinoli