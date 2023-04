Pasquetta ok per la Primavera giallorossa: Milan battuto 3 a 2, decide Pagano nel finale

AS ROMA NOTIZIE – Pasquetta in campo per la Primavera giallorossa: la squadra di Federico Guidi batte il Milan 3-2 al Tre Fontane nella 26esima giornata di campionato.

Nel primo tempo la Roma gestisce la gara e va in vantaggio al 27′ con il colpo di testa di Misitano. Nella ripresa però gli ospiti ribaltano il risultato con Sia al 65′ e Stalmach al 73′.

La Roma non molla e pareggia subito con Cassano che al 76′ trova col mancino la rete del 2-2. Nel finale l’arbitro assegna un calcio di rigore per i giallorossi per un fallo in area ai danni di Keramitsis: dal dischetto Pagano trasforma e firma la rimonta dei giallorossi, che si portano a quota 47 punti in classifica.

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (3-4-2-1) : Baldi; Keramitsis, Faticanti (C), Chesti; Louakima (70′ Missori), Pisilli, Vetkal (70′ D’Alessio F.), Oliveras (11′ Falasca); Cassano, Pagano (87′ Pellegrini); Misitano (70′ Majchrzak).

A disp.: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Foubert-Jacquemin, Ivković, Padula, Silva, Ruggiero, Bolzan, Mannini, Golič.

All.: Guidi.

AC MILAN (4-3-3) : Nava; Simić (46′ Bakoune), Coubis (C), Nsiala-Makengo, Bozzolan (84′ Longhi); Gala (57′ Alesi), Eletu (84′ Malaspina), Stalmach; Hugo Cuenca, El Hilali, Sia (67′ Bartesaghi).

A disp.: Bartoccioni (GK), Torriani (GK), Foglio, Capone, D’Alessio L., Paloschi, Mangiameli, Casali.

All.: Abate.

Arbitro: Sig. Gabriele Scatena di Avezzano.

Assistente 1: Sig. Davide Stringini di Avezzano.

Assistente 2: Sig. Marco Toce di Firenze.

Marcatori: 27′ Misitano (AS Roma), 65′ Sia (AC Milan), 74′ Stalmach (AC Milan), 76′ Cassano (AS Roma), 82′ rig. Pagano (AS Roma).

Ammoniti: 21′ Vetkal (AS Roma), 30′ Gala (AC Milan), 53′ Eletu (AC Milan), 59′ El Hilali (AC Milan), 78′ Falasca (AS Roma), 81′ Stalmach (AC Milan).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 1’pt, 5’st. Calci d’angolo: 5-3. Temperatura: 17°C (Soleggiato).