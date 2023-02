Il fuorionda di Spalletti: “Ancora si parla di come ho gestito Totti e Icardi. A uno in particolare glielo farò vedere…” (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Dopo la bella vittoria del Napoli contro l’Eintracht Francoforte nell’andata dell’ottavo di finale di Champions League giocato ieri, negli studi Mediaset si è tornato a parlare di come Luciano Spalletti abbia gestito Francesco Totti alla Roma e Mauro Icardi all’Inter.

Nel sentire l’intervento dello studio, l’allenatore del Napoli è rimasto decisamente piccato e si è lasciato andare a un piccolo sfogo: “Ancora si continua a parlare di come ho gestito Totti e Icardi. Ad uno in particolare lo telefonerò e glielo farò vedere come li ho gestiti...”.

Il fuorionda è stato immortalato dalle telecamere e il video è diventato subito virale.