Il giovane Tommaso colpito da infarto: la Sud smette di cantare, l’incredulità dell’Olimpico

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La vittoria di ieri sera è stata funestata da un brutto episodio capitato in Curva Sud durante il primo tempo di Roma-Spezia.

Un giovane tifoso giallorosso di appena 23 anni è stato colto da un infarto, ed è stato prontamente soccorso dai medici che col defibrillatore sono riusciti a rianimarlo.

Tommaso, questo il nome del ragazzo, è stato immediatamente trasferito al Gemelli e durante il tragitto in ambulanza ha avuto un secondo arresto cardiaco.

Stupore e incredulità sugli spalti dell’Olimpico. Dopo il malore, la Sud ha deciso di ammainare le bandiere e di smettere di tifare. Anche al gol di Ibanez, avvenuto proprio sotto la Sud, il settore non ha esultato. Qualcuno infatti aveva deciso perfino di lasciare gli spalti.

Spiazzati gli altri tifosi presenti all’Olimpico, che non avendo avuto contezza di quanto accaduto non hanno capito il motivo del silenzio della Sud. Ora tutta la Roma e il tifo giallorosso sono vicini a Tommaso, nella speranza che possa riprendersi presto e tornare ad occupare il suo posto in Curva.

Fonte: Corriere della Sera / La Repubblica