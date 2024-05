Il Leeds vuole Bove, il giallorosso medita l’addio

NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – Il nome di Edoardo Bove, centrocampista che domani compirà 22 anni, sembra essere finito al centro delle voci di mercato in vista della prossima estate.

Sul calciatore è piombato il Leeds United, club della Championship inglese che sta lottando nei playoff per tornare in Premier. Se l’obiettivo dovesse essere raggiunto, la possibilità di strappare Bove alla Roma potrebbe essere più concreta (domani ci sarà la seconda semifinale con il Norwich, dopo l’andata finita 0-0).

Il giocatore romanista sperava di avere più spazio e fiducia da parte di mister De Rossi, che invece lo considera una semplice alternativa ai titolari. Per questo motivo il giovane giallorosso potrebbe anche pensare di proseguire altrove la sua carriera da calciatore.

Nel frattempo Bove ieri ha tenuto un discorso al Liceo Scientifico Sportivo di Trigoria: “Riguardando le immagini dei nostri trionfi e dei festeggiamenti dei tifosi ho ripensato a quando, solo arrivando in prima squadra, ho percepito l’effetto che noi giocatori facciamo sulla gente – ha spiegato agli alluni presenti –. Non giochiamo in un club normale, perché rappresentiamo una città. Ricordatevi che avete una grande responsabilità nell’indossare questo stemma. Ogni cosa che dite e che fate ha influenza su altre persone”.

Fonte: Il Tempo

